39’uncu hükümet 5 günde bitti

Suna ERDEN

DP ile YDP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan 39' uncu hükümetin bugün yapılması beklenen güven oylaması öncesinde koalisyondan çekilme kararı aldı. Her iki parti de buna gerekçe olarak Sucuoğlu’nun '100 günlük icraat sözleşmesini' imzalanmasını gösterdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı dün gece parti yetkilileriyle birlikte gerçekleştirilen ortak toplantıda hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı. Bu durumda Sucuoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' ı ziyaret ederek hükümetin istifasını sunması bekleniyor.

5 günde bozuldu

‘Maliye Bakanı’ krizi nedeniyle 21 Nisan’da istifa edip, 25 Nisan’da yeninden kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon hükümeti 5 gün sonra bir kez daha bozuldu.

DP ve YDP parti meclisleri kendi merkez binalarında dün akşam toplantı sonrası bugün gerçekleşecek olan güven oylamasına katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Arıklı: Sucuoğlu geri adım attı

Arıklı ve Ataoğlu daha sonra DP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Arıklı, şunları söyledi:

“Biz hükümete girerken 100 gün şartnamesinin imzalanacağını konuşmuştuk. Eğer şartname imzalansaydı böyle olmayacaktı. Şartımızın gereği yerine getirilmediği için çekildik.

Üzülerek belirtmeliyiz ki bu şartname geçen Perşembe günü UBP Parti Grubunun gündemine getirildiğinde kızılca kıyametler kopmuş ve UBP Milletvekilleri bu Eylem Planını 2 Küçük partinin UBP’ye bir dayatması olarak lanse etmiş, Sayın Başbakan haksız yere sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu tepkiler üzerine Sayın Başbakan bu şartnameyi imzalama konusunda tereddütte düşürülmüştür. Ve bize telefonla imzalamayacağını bildirmiş, geri adım atmıştır.

Bu sebeple YDP Parti Meclisi 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak güven oylamasına katılmamaya karar vermiştir. Tavsiyemiz Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade edip geniş tabanlı bir hükümetin oluşmasına katkı koymasıdır."

Ataoğlu: 100 gün şartnamesi imzalanmadı

DP MYK’sının 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme konusunda karar aldığını ifade eden

Ataoğlu ise şunları belirtti:

“Parti MYK’sının gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte hükümette yapılması planlanan yasa ve tedbirlerin en kısa sürede icraata geçmesi konusu ele alındı. Geçtiğimiz hafta DP ve YDP ile birlikte hazırlanan ‘100 günlük icraat metni’ güven oyundan önce imzalanmak üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu’na iletilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda ilk 100 gün içerisinde yapılması planlanan yasa ve tedbirleri içeren icraat metninin güven oyundan önce imzalanamayacak olması nedeni ile Faiz Sucuoğlu hükümetinin sürdürülebilir bir yapıda da olmayacağı düşünülmektedir. DP MYK’sı oluşan bu durum üzerine 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme konusunda bir karar üretmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 10:06