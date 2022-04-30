39’uncu hükümet 5 günde bitti

Suna ERDEN
DP ile YDP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan 39' uncu hükümetin bugün yapılması beklenen güven oylaması öncesinde koalisyondan çekilme kararı aldı. Her iki parti de buna gerekçe olarak Sucuoğlu’nun '100 günlük icraat sözleşmesini' imzalanmasını gösterdi.
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı dün gece parti yetkilileriyle birlikte gerçekleştirilen ortak toplantıda hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı. Bu durumda Sucuoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' ı ziyaret ederek hükümetin istifasını sunması bekleniyor.
5 günde bozuldu
‘Maliye Bakanı’ krizi nedeniyle 21 Nisan’da istifa edip, 25 Nisan’da yeninden kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon hükümeti 5 gün sonra bir kez daha bozuldu.
DP ve YDP parti meclisleri kendi merkez binalarında dün akşam toplantı sonrası bugün gerçekleşecek olan güven oylamasına katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Arıklı: Sucuoğlu geri adım attı
Arıklı ve Ataoğlu daha sonra DP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Arıklı, şunları söyledi:
“Biz hükümete girerken 100 gün şartnamesinin imzalanacağını konuşmuştuk. Eğer şartname imzalansaydı böyle olmayacaktı. Şartımızın gereği yerine getirilmediği için çekildik.
Üzülerek belirtmeliyiz ki bu şartname geçen Perşembe günü UBP Parti Grubunun gündemine getirildiğinde kızılca kıyametler kopmuş ve UBP Milletvekilleri bu Eylem Planını 2 Küçük partinin UBP’ye bir dayatması olarak lanse etmiş, Sayın Başbakan haksız yere sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu tepkiler üzerine Sayın Başbakan bu şartnameyi imzalama konusunda tereddütte düşürülmüştür. Ve bize telefonla imzalamayacağını bildirmiş, geri adım atmıştır.
Bu sebeple YDP Parti Meclisi 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak güven oylamasına katılmamaya karar vermiştir. Tavsiyemiz Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade edip geniş tabanlı bir hükümetin oluşmasına katkı koymasıdır."
Ataoğlu: 100 gün şartnamesi imzalanmadı
DP MYK’sının 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme konusunda karar aldığını ifade eden
Ataoğlu ise şunları belirtti:
“Parti MYK’sının gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte hükümette yapılması planlanan yasa ve tedbirlerin en kısa sürede icraata geçmesi konusu ele alındı. Geçtiğimiz hafta DP ve YDP ile birlikte hazırlanan ‘100 günlük icraat metni’ güven oyundan önce imzalanmak üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu’na iletilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda ilk 100 gün içerisinde yapılması planlanan yasa ve tedbirleri içeren icraat metninin güven oyundan önce imzalanamayacak olması nedeni ile Faiz Sucuoğlu hükümetinin sürdürülebilir bir yapıda da olmayacağı düşünülmektedir. DP MYK’sı oluşan bu durum üzerine 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme konusunda bir karar üretmiştir.”
İSTİKRAR İÇİN,REFAH BİR TOPLUM İÇİN,İYİ BİR EKONOMİ İÇİN KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ DERHAL DEVLET BAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇMELİDİR.
-Devlet Başkanlığı Hükümet sisteminde Seçimler 7 Yılda bir yapılır,
-Bu sistemde bir aday en fazla 3 kez Milletvekili seçilebilir.3 kez Devlet Başkanı ve 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.3 kez Devlet Başkan Yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak Devlet Başkanı tarafından atanır,
-İki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Devlet Başkanı tarafından Meclis dışından Milletvekili olmayan kişilerden atanır,
-Bu sistem iki partilidir.Beyazlar ve Kırmızılar diye,
-Bu sistemde Milletvekili sayısı 100'dür,
-Seçimde kullanılan geçerli oyların 100'e bölünmesiyle ortaya çıkan sonuç Milletvekili seçilme oy sayısıdır,
-Bu sistemde seçim bölgesi ve seçim ili yoktur.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği vardır,
-Seçimlere katılma zorunluluğu yoktur,
-Yurt dışında ikametgahı bulunan ve Çifte Vatandaşlığı bulanan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçirilenler seçimde oy kullanamaz,
-Bu sistemde erken seçim yoktur,( Milletvekilliği Dokunulmazlığı kaldırılması sonucu ile Milletvekili vefatı sonucunda(her ikisinin toplamı toplamda 50 Milletvekilinin üstüne çıkarsa) veya Devlet Başkanın vefatı hariç ),
-Parlamento seçimlerinde 51 veya üstü Milletvekilliğini kazanan partinin Genel Başkanı Devlet Başkanı seçilir.Ve Hükümeti kurar.Şayet Parlamento seçimlerinde Beyazlar 50 Kırmızılar 50 Milletvekili çıkarırsa Devlet Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilir,
-Bir kez dahi Milletvekili seçilmiş kişiler ömür boyu Devlet Başkan Yardımcısı,Bakan,Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,
-Bu sistemde Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Makamı kaldırılmıştır.Bu makamlara Devlet Başkanı tarafından meclis dışından Vali ve Kaymakamlar atanır.Vali ve Kaymakamlar Devleti temsil eder.Siyaset yapamazlar.Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet ederler,Daha önce bir kez dahi Milletvekilliği yapmış kişiler Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,
-Meclis Başkanı ve İki Meclis Başkanvekili Milletvekilleri içerisinden, iki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Meclis dışından Devlet Başkanı tarafından atanır.Diğer İki Meclis Başkanvekili Muhalefet Milletvekilleri arasından Muhalefet partisi Genel Başkanı tarafından atanır,
-34 Milletvekilinin imzasıyla Devlet Başkan'ı, Devlet Başkan Yardımcıları,Meclis Başkan'ı ve Bakanların görevden düşürülmesi için gensoru verilebilir,
-34 Milletvekilinin imzasıyla da Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılması için gensoru verilebilir,
-Devlet Başkan'ın,Devlet Başkan Yardımcılarının,Meclis Başkan'ın ve Bakanların görevden düşürülmesi için Meclis'te 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ise Meclis'te yapılan oylamada 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekilinin ve Devlet Başkanlığı düşürülen Devlet Başkan'ın Milletvekilliği de düşer.Meclis Başkanlığı görevinden düşürülen kişinin Milletvekilliği düşmez.Meclis Başkanlığından ve Meclis Başkanvekilliğinden istifa eden kişinin Milletvekilliği düşmez.Devlet Başkanı Meclis oylaması gerekmeksizin atamış olduğu Meclis Başkanını ve Meclis Başkanvekillerini görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden aldığı Meclis Başkan'ının ve Meclis Başkanvekilleri'nin Milletvekilliği devam eder.Muhalefet Partisi Genel Başkanı'da atamış olduğu Meclis Başkanvekillerini Meclis oylaması gerekmezsizin görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden alınan Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği devam eder.
Meclis kararıyla Devlet Başkan Yardımcılığı ve Bakanlığı düşürülen kişilerin yerlerine Devlet Başkanı yeni kişiler atar,
-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Meclis çalışmalarına katılabilir.Ancak Meclis oylamalarında oy kullanma hakları yoktur,
-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar her türlü yargılama faaliyetlerine dahil edilebilirler.Yargı sonucu hüküm giyen Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Devlet Başkan'ın kararı ve Meclis onayı gerekmeksizin görevlerinden düşürülür. Yerlerine Devlet Başkanı tarafından yeni atamalar yapılır,
-Yargılanma sonucu hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılmaz. Ve verilen yargı kararı Milletvekilliği sıfatı sona ermeden uygulanamaz. ( Vatana ihanet,terör,insan öldürme ve Cinsel taciz suçları hariç.Bu suçlardan birini veya birden fazlasını işleyen ve yargı kararıyla hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılır.Ve bulundukları görevden düşürülür.
Meclis içinden yeni Devlet Başkan'ı seçilir.Meclis Başkan'ı ve Meclis Başkanvekilleri yeni seçilen Devlet Başkanı tarafından atanır),
-Vefat etmiş Milletvekili sayısı ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili sayısının toplamı 50'nin üstüne çıkarsa veya Devlet Başkanı vefat ederse meclis fesih edilir.Ve 90 gün sonra tekrar milletvekili seçimi yapılır.O güne kadar Meclis Başkanı Devlet Başkanlığına vekalet eder.
Devlet Başkanı Gensoruyla düşürülür veya Devlet Başkanı istifa ederse Meclis seçimi tekrarlanmaz. Yeni Devlet Başkanı Meclis içinden Milletvekilleri arasından en fazla oyu alan kişi olur.Ve yeni hükümeti kurar.Gensoruyla düşürülen Devlet Başkan'ının veya Devlet Başkanlığından istifa eden Devlet Başkan'ının Milletvekilliği de düşer,
-Mecliste yasalar oylamaya katılan Milletvekillerinin salt çoğunluğunun onayıyla onaylanır,
( Örneğin bir yasanın oylamasına toplam 59 Milletvekili iştirak etti.En az 30'unun onayı var ise yasa meclisten geçer )
-Meclis'teki yasalar en az 51 Milletvekilinin katılımıyla oylanır.Altı bir sayıyla yasalar oylamaya sunulmaz,
-Anayasa değişikliği 81 milletvekilinin onayıyla onaylanır,
-Raferanduma 81 milletvekilinin onayıyla gidilir,
-Meclis 26 Milletvekilinin altında açılamaz,
-Beyazların ve Kırmızıların Genel Başkan seçimleri şu şekilde yapılır.Sadece Parti'ye üye olan kişiler Parti Genel Başkanlığına aday olabilir.Ve Partilerine siyasi parti üyesi olan adaylardan en fazla oyu alan aday partinin Genel Başkanı olur.Bir aday en fazla 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.Parti Genel Başkanı seçimi 7 yılda bir yapılır,
-Bu sistemde milletvekillerinin Mecliste oturumlarına katılma zorunluluğu yoktur.Mevcut milletvekiliyken parti değiştirmesi yasaktır.Milletvekili istifa müessesesi yoktur,
-Oy kullanma yaşı 19 yaşından küçük olmamak,Milletvekili olma yaşı 25 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkanı olma yaşı 35 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkan yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak atanabilmek için 30 yaşından küçük olmamak gerekir,