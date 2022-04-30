‘Erken seçim yolu göründü’

Suna ERDEN

Koalisyon ortakları YDP ile DP’nin hükümetten çekilmesinin ardından Diyalog’a açıklama yapan UBP lideri Faiz Sucuoğlu, gelişmelere anlam veremediğini ifade etti. Sucuoğlu, “Erken seçim kokusu var. Ülkeyi bir erken seçim bekliyor” dedi.

Sucuoğlu bugün UBP MYK’nın toplanacağını da dile getirdi.

Başbakan Sucuoğlu, şunları söyledi:

“100 gün şartnamesinde yer alan maddelerin bir kısmı hükümet programında, bir kısmı da TC-KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolde yer alıyor. Biz zaten hükümet protokolünü de mali protokolü de imzaladık. Hükümet ortaklarına, “Zaten bu maddelerle ilgili imzalar atıldı. Gelin bu 100 gün şartnamesini geliştirelim, yeni şeyler ekleyelim, öyle imzalayalım” dedik. Ancak YDP ile DP, güven oylamasından önce imza atılmasını şart koştu. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu şekilde şantaj olmaz. Bize 100 gün şartnamesini geçen hafta verdiler. Biz yeni şeyler eklemek ve değerlendirmek için bir hafta zaman istedik. Güven oylamasının ardından ele alacaktık ve yeni şeyler katarak imzalayacaktık. Ancak son dakika güven oylamasına katılmama kararı aldılar. Gerçi bana göre, 100 gün şartnamesi bir bahanedir.”

Tuhaf bir durum

Hükümet ortaklarıyla dün sabah görüşme yaptığını, herhangi bir sorun yaşamadıklarını, hatta istihdam konusunun gündeme getirildiğini ifade eden Sucuoğlu, “Sabah şuraya buraya istihdam yapalım dediler gece başka karar aldılar. Tuhaf bir durum” şeklinde konuştu.

Yeni bir kriz

“Bundan sonraki süreç ne olacak” sorusunu da yanıtlayan Sucuoğlu, erken seçim kokusu olduğunu dile getirdi. Sucuoğlu, “Uzun bir süreden sonra Maliye’ye gelen katkılarla bu ay ilk defa ödemeleri çok rahat yaptıklarını, burs, ek mesailer gibi diğer sorumlulukları da yerine getirdiklerini ifade ederek, “Bu bizi umutlandırmıştı. Bu kadar sıkıntıdan sonra rahatlayacağımızı düşünürken, yeni bir kriz çıktı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 10:07