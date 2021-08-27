Öfkesine yenildi

Lefkoşa’da yaşanan olayda ayrılma aşamasında olduğu eşinin kapısına dayanan Celal Arat olay çıkardı.

Oğlunun “Sen yolunu çizdin. Sen bize karışamazsın” mesajı sonrasında çılgına dönen zanlı, kapıyı tekmeledi, eşi G.A.’ya hitaben de “Çıksın geberteceğim” diyerek, tehditler savurdu. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün “şiddet tehdidi, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket, ithale-i lisanda” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Celal Arat’ın 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında oğlunun, “Sen yolunu çizdin. Sen bize karışamazsın” mesajı üzerine ayrılma aşamasında olduğu eşinin ikametgâhının önüne gidip, kapıyı tekmeleyerek “Aç kapıyı şerefsiz” diye bağırdığını söyledi. Polis, zanlının, eşi G.A.’ya hitaben oğlunu kastederek “Çıksın geberteceğim” dediğini anlattı. Polis, olayla ilgili üç ifade alındığını ve zanlının TC-KKTC uyruklu olduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.