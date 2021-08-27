Cezaevine gönderildi

Kuzey Kıbrıs’ta son bir yıldır kaçak yaşam süren Bahattin Küçükkaraca, polise şikâyete gidince yakayı ele verdi.

Çalışmakta olduğu iş yeriyle ilgili şikayette bulunmak için Lefkoşa Adli Şube’ye giden zanlının muhaceret izinleri kontrol edildi.

Yapılan kontrolde zanlının 19 Eylül 2020 tarihinden beri kaçak kaldığı tespit edildi.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, zanlı Bahattin Küçükkaraca’nın KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan dolayı gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının 23 Ağustos 2021 tarihinde Adli Şube’ye geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ifade etti. Polis, zanlının yaptığı şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nde de soruşturma yapıldığını anlattı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.