Özel ekip yakaladı

Suna ERDEN

Güneye irtica etmek için Kuzey Kıbrıs’a gelen ve kaçakçılık suçlarından kabarık bir sabıka dosyası olan Coşkun Alaslan ile anlaşma yapan dört Nijeryalının planı suya düştü.

Alaslan ile birlikte önceki gün Haspolat bölgesine giden Yannick Janvier Tabue, Osamudiamen Jackson Eboıgbı, Ngwa Lionel Souhang ve Punga Onyx Nthıanga sınırı geçemeden özel ekip tarafından tutuklandı. Polis, 4 yabancı uyruklu zanlı ile kaçakçı Alaslan’ı suçüstü yakalayıp dün mahkemeye çıkardı.

Soruşturmayı yapan polis, Nijeryalı Yannick Janvier Tabue, Osamudiamen Jackson Eboıgbı, Ngwa Lionel Souhang ve Punga Onyx Nthıanga’nın Güney Kıbrıs’a kaçak olarak gitmek için zanlı Coşkun Alaslan ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Polis, yabancı uyruklu 4 zanlı ile Alaslan’ın 4 Mart tarihinde güneye kaçak geçiş yapmak için gittikleri Haspolat bölgesinde özel ekip tarafından yakalandıklarını ifade etti.

Polis, özel ekip tarafından zanlı Coşkun Alaslan’ın kullanımındaki FJ 427 plakalı van aracın içerisinde tespit edilip, suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Alaslan’ın cebinden 200 Euro çıktı

Polis, zanlı Coşkun Alaslan’ın tasarrufunda bulunan 200 Euro nakit paranın emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün zanlı Coşkun Alaslan’ın gönüllü ifade vererek, yaklaşık 15 gün önce Girne Kapısı’nda ismini bilmediği bir şahısla tanışıp, 50 Euro karşılığında yabancı uyruklu 4 kişiyi Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştıklarını itiraf ettiğini aktardı.

Polis, Osamudiamen Jackson Eboigbi’nin de ifade verdiğini, KKTC’ye Güney Kıbrıs’a iltica etmek için geldiğini, zanlı Alaslan’a 60 Euro verdiğini, daha sonra 200 Euro daha vereceğini belirttiğini kaydetti. Polis, Alaslan’ın KKTC’de vatandaşı olduğunu diğer zanlıların ise 60 günlük vize ile ikamet ettiklerini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yabancılar cezaevine gönderildi

Yargıç Temay Sağer, yabancı uyruklu 4 zanlının 25günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Coşkun Alaslan’ın 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 10’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.