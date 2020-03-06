Söz savunmanın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde işlenen Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında sona gelindi. Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, tüm tanıklarını mahklemeye dinletti.

Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar aleyhinde makul şüphenin bulunduğu kanaatine vararak, savunma avukatlarını müdafaya çağırdı ve davayı 12 Mart 2020 tarihine erteledi. İlgili tarihte savunma avukatları tanık dinletmeye başlayacak.