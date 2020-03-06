Duruşma 12 Mart’ta

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra köyünde, 12 yaşında olan yeğenini, 2017 ile 2019 yılları arasında cinsel olarak istismar eden Fatih Bozkurt hakkındaki yargı süreci başlıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında mahkeme tarafından 3 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilen Fatih Bozkurt dün İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, kısa bir süreye ihtiyacı olduğunu belirterek mahkemeden süre talep etti. Yargıç Tutku Candaş, davayı 12 Mart 2020 tarihine ertelediğini açıkladı.

Sanık Bozkurt, 2017 ile 2019 yılları arasında, yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğuna tehdit ile tecavüz etmiş, olayın ortaya çıkmasının ardından 3 gün boyunca ormanda saklanmış ve 26 Kasım 2019 tarihinde kıskıvrak yakalanmıştı.