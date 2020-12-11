4 ay kimse fark etmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiği ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu bu günlerde, İskele’de sakin 20 yaşındaki İ.H isimli zanlı, 100 dolarlık sahte banknotları defalarca akaryakıt istasyonunda tedavüle sürerek, aracının deposunu doldurdu. Her biri 100 dolar olan sahte banknotlardan 10 tanesini Ağustos ayından itibaren tedavüle süren İ.H, işyeri yetkililerinin sahte banknotları farketmesi ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilerek, İskele polisinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Farklı tarihlerde tedavüle sürdü

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ağustos 2020 - 19.10.2020 tarihleri arasında, İskele'de İ.H.(E-20)'nin, tasarrufunda bulundurduğu LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 adet sahte ABD Doları nakit paraları değişik tarihlerde Boğaz - İskele'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan almış olduğu akaryakıta karşılık söz konusu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. Zanlının, bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.