Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 18 bin 463 test sonucunda 55’i yerel, 68 pozitif vakaya rastlandı,

78 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 347 testten 123'ünün sonucu pozitif çıktı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, vakalardaki düşüsün sürdüğü görüldü.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 68 vakadan 3’ü yurt dışından geldi, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları ve 55’i de yerel vaka.

Vakaların 22’si Lefkoşa, 11’i Girne, 15’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 1’i Lefke bölgesinden.

Öte yandan dün ülke genelinde 4 bin 622 kişiye Covid aşısı yapıldı.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı:2. 909.001

Toplam vaka sayısı: 19.454

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 18.497

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 881

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 51

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 824

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 78

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4622

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 797

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 692

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 8269

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 56.758

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 347 testten 123'ünün sonucu pozitif çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; 123 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 120 bin 143'e ulaştı. Bugün can kaybı yaşanmadı, toplam sayı 552'de kaldı.

Hastanede tedavi görenlerin 81, durumu ciddi olanların 35 kişiden 14'ünün entübe olduğu açıklandı.