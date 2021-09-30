Uyarıyoruz: Herkes batacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Covid-19 salgınına karşı Ercan Havalimanı’ndaki uygulamalara tepki gösterdi.

Uygulamaların KKTC’ye gelişleri caydırıcı hale getirdiğini ve turizm faaliyetlerini imkânsız hale getirerek sektörü olumsuz şekilde etkilediğini belirten KITSAB, havalimanında ve kara giriş kapılarında Covid-19 önlemlerinin daha seri ve girişteki akışkanlığı koruyacak bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın da bu şikâyetler üzerine yerinde denetimde bulundukları ancak herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilen açıklamada, yetkililer tekrardan gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Covid -19 salgınına karşı başta Ercan Havaalanı olmak üzere alınan sağlık önlemlerinin KKTC’ye gelişleri caydırıcı bir nitelik kazandığı görülmekte ve bu durum turizm faaliyetlerini adeta imkansız hale getirerek sektörü olumsuz şekilde etkilemektedir.

Son zamanlarda üyelerimizden ve yurttaşlardan gelen eleştirileri değerlendirdiğimiz zaman, giriş kapılarında alınan ve gerekli olduğuna inandığımız Covid-19 önlemlerinin daha seri ve girişteki akışkanlığı koruyacak şekilde uygulanmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Nitekim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sağlık Bakanı da bu şikayetlere muhatap olmuşlar ve Ercan Havaalanı’na birlikte bir ziyaret düzenleyerek önlemlerin uygulanmasını yerinde denetlemişlerdir.

Sayın bakanların ziyaretinden sonra havaalanında herhangi bir değişiklik olmaması ise anlamlı ve endişe vericidir.

Gerekli önlemler alınmalı

Ercan Havaalanı’ndaki benzer sorunlar kara giriş kapılarında da yaşanmakta, bazı durumlarda ve görevde bulunan kişilerin tutumuna göre farklı uygulamalar yapılmakta ve çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.

Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan turizm faaliyetlerinin düşük seviyede de olsa devam ettirilmesinin önemi herkesin malumudur. Bu faaliyetler sayesinde binlerce insan ekmek parası kazanacak ve gelecek yıllarda turizm yapabilmemizin olanağı korunmuş olacaktır. Bu faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ise Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin açık ve net olmasına, bu önlemlerin yeknesak ve seri bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kimseyi, içeriye alınıp alınmayacağının belli olmadığı, giriş kapısından geri çevrilme olasılığı veya kapıda saatlerce bekleme tehlikesi olan bir ülkeye davet edemez; o kişilere böyle bir ülkeye seyahat etmeyi öneremezsiniz.

Kamuoyunun dikkatini, yeniden giriş kapılarındaki uygulamalara çekerken, bu konuda duyarlılık gösteren Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sayın Sağlık Bakanı’nı dikkatlerini kapılardaki uygulamalardan kaçırmamaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.”