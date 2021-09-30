Tommy’den giyiniyor

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Özlem Bendaşan isimli şahıs evine temizliğe çağırdığı iki kişi tarafından soyuldu. İddiaya göre; Özlem Bendaşan’ın evine temizlik yapmaya giden Türkmenistan uyruklu Reyim Akmyradov ve Sabina Akmyrodova çifti, biri pırlanta, diğer nikâh yüzüğü iki takıyı ve kadının çocuğuna ait kalem cüzdanını çaldı. Hırsızlık olayının 2021 yılı Haziran ayında meydana geldiği, iki zanlının önceki gün tespit edildiği belirtildi. Hakkında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Sabina Akmyrodova duruşmaya çıkarken giydiği Tommy Hilfiger marka tişörtü dikkat çekti.

İki farklı ifade verdiler

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da Özlem Bendaşan'ın evine temizliğe giden zanlılar Reyim Akmyradov ve Sabina Akmyrodova’nın çocuk odasından kalem cüzdanını, ev sahibine ait bir adet pırlanta ve bir adet nikâh yüzüğünü ve 250 TL para sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, önceki gün zanlıların tespit edilerek, tutuklandıklarını, ilk ifadelerinde pırlantayı kuyumcuya sattıkları yönünde sözlü beyanları olduğunu belirtti.

Polis, daha sonra Sabina Akmyrodova’nın pırlanta yüzüğü Özlem Bendaşan'a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Zanlıların evinde arama yapıldığını ancak aranan emarelerin tespit edilemediğini aktaran polis, soruşturma amaçlı

2 gün süre talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında ilk etapta 2 gün tutukluluk kararı verdi.