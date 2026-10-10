Harmancı da eşlik etti

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde Kızılbaş Parkı’nda zeytin hasadı yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre, dördüncü sınıflardan yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklara geleneksel yöntemlerle zeytin toplama, çakıstes yapımı ve zeytinyağı üretimi uygulamalı olarak öğretildi.

Kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, her sınıf için bir zeytin ağacı belirlendi. LTB Park ve Bahçeler Şubesi personeli, öğrencilere zeytinlerin nasıl toplanacağını ve ağaçların korunması gerektiğini göstererek bilgi verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, etkinliğe katılarak, çocuklarla sohbet etti ve zeytin hasadına eşlik etti. Zeytin dalının barışı simgelediğini söyleyen Harmancı, zeytin gibi üretken ve verimli olmaya vurgu yaptı.

Harmancı, zeytin toplama, çakıstes yapımı ve zeytinyağının Kıbrıs kültüründeki önemine dikkat çekerek, geleneksel yöntemlerin yeni nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.