Uzlaşı sağlanmadı

Beşinci gününe giren grevde uzlaşı çağrısı yapılırken Kıb-Tek, çalışanlara yönelik engellemelerin kabul edilemeyeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grevi dün de devam etti.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, sendikaların örgütlü oldukları kurumlarda greve katkı sağlayacak eylemler yapacağını belirtirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetimi ise grev nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinin engellendiğini savunarak çalışanlara yönelik müdahalelere tepki gösterdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı masasının kurulması yönündeki taleplerinde ısrarcı olduklarını belirten Tuğcu, her gün görüşmeye hazır olduklarını ve grevin sona ermesi için karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sendikanın taleplerinin bilindiğini ifade eden Tuğcu, KTAMS, Kamu-İş, BES ve Kamu-Sen’in bugüne kadar verdiği manevi desteği pazartesiden itibaren fiziki desteğe dönüştüreceğini açıkladı.

Dört sendikanın, örgütlü oldukları kurumlarda El-Sen’in grevine katkı sağlayacak grevler yapacağını belirten Tuğcu, eylemlerin ayrıntılarının toplantı sonrasında açıklanacağını kaydetti.

Kıb-Tek’ten sendikaya tepki

Kıb-Tek ise akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen sendikanın hizmetlerin yürütülmesini engelleyen müdahalelerinin sürdüğünü ileri sürdü.

Kurumun, grevin başladığı ilk günden itibaren halka kesintisiz hizmet sunmak ve meydana gelen arızaları gidermek amacıyla tüm imkânlarıyla çalıştığı belirtilen açıklamada, bazı sendika üyelerinin kurum hatlarına zarar verdikleri şüphesiyle polis soruşturmasına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kurum malına zarar verilerek halkımıza hizmet ulaştırılmasının engellendiğine ilişkin iddialar son derece ciddidir” denildi.

Sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli disiplin süreçlerinin süratle başlatılacağı belirtilen açıklamada, Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda mevzuatın gerektirdiği yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Halkın mağduriyetini gidermek için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, çalışanların ve görevlendirilen ekiplerin çalışmalarını engelleyen kişiler hakkında disiplin işlemleri başlatılacağı, polis nezdinde gerekli şikâyet ve başvuruların yapılacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026, 10:19