Projeler hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 2027 yılının 2026'dan daha güçlü ve rahat bir dönem olacağını ifade ederek, “Mega projelerin hayata geçirileceği yeni bir istikrar dönemine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Ardahan, Mersinlik ve Kaplıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden Başbakan Üstel, hükümetin siyasi istikrarı sağlayarak ülkenin önünü açtığını, yıllardır bekleyen projeleri hayata geçirdiğini ve önümüzdeki dönemde daha büyük yatırımlarla yoluna devam edeceğini vurguladı.

“2027’de mega projelerin hayata geçirileceği yeni bir dönem başlayacak”

Muhalefetin seçim dönemlerinde halka pembe tablolar sunduğuna dikkat çeken Üstel, UBP'nin ise ortaya koyduğu hizmetler ve tamamladığı projelerle konuştuğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirilen yatırımların ülkenin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Üstel, hükümetin önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, 2027 yılının 2026'dan daha güçlü ve rahat bir dönem olacağını kaydederek, “Mega projelerin hayata geçirileceği yeni bir istikrar dönemine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, siyasi istikrarın korunmasıyla birlikte yeni yatırımların ve büyük ölçekli projelerin ülkeye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

“İskele Belediyesi UBP’nin bayrak belediyesidir”

Ulusal Birlik Partisi'nin yerel yönetim anlayışına da değinen Başbakan Üstel, UBP belediyelerinin hizmet ve başarı odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Üstel, İskele Belediyesi'ni örnek göstererek Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun çalışmalarına dikkat çekti.

Başbakan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi'nin belediyecilik anlayışı denilince ilk akla gelen İskele Belediyesi'dir. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu için Ulusal Birlik Partisi'nin bayrak belediyesi, KKTC'nin belediyecilikteki en başarılı örneğidir. Partimiz belediyelerde başarıyı önemsemekte, buna göre her belediyede halkına hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mecliste de konuştu

Beşinci Yasama Yılı’nın Olağan Birinci Toplantısı’nda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na hitap eden Başbakan Ünal Üstel, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelindiğini belirterek milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına iyi çalışmalar diledi.

CTP Genel Başkanı’nın bazı spesifik olayları gündeme getirdiğini ifade eden Üstel, 2022’den bu yana ülkede 30 yıldır yapılamayan projelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Üstel, 369 yasanın da Meclis’ten geçtiğini ifade ederek, “Bu bir tarihtir” dedi.

“2027’nin yüzde 80’i gençler olacak”

Gençlere yönelik çalışmaların 2027 yılında da devam edeceğini belirten Üstel, “Göreceksiniz, 2027’deki açılımlarımızın yüzde 80’i gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Üstel, 2027 yılını Gençlik Yılı ilan ettiklerini de açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026, 10:10