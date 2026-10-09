Sandık 6 Aralık’ta kurulacak

Cumhuriyet Meclisi, milletvekilliği seçimlerinin erken yenilenmesini öngören karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Alınan kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar tasarısı görüşülerek oylandı.

Anayasa’nın 88’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan tasarıyla, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin mevcut seçim dönemi sona ermeden yenilenmesi ve genel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması öngörüldü.

Genel Kurul’da tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı. Tasarının ikinci görüşmesinin ardından üçüncü görüşmeye geçildi.

Karar tasarısının bütünü, Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece KKTC’de erken genel seçimlerin 6 Aralık 2026 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Oylamanın ardından Meclis oturumunu yöneten Meclis Başkanı Öztürler, “Seçim tarihi herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.