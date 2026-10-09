Projelerini anlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, sanayi esnafı ve üreticilerle bir araya geldi.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre; Bozkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, bölgenin altyapı ihtiyaçları için özel bir proje hazırladıklarını belirterek, göreve gelmesi halinde sanayi esnafının, üreticilerin ve bölgeyi kullanan vatandaşların sorunlarının çözümünde sorumluluk alacağını kaydetti.

Ziyarette bölgenin ihtiyaçları, esnafın beklentileri ve çözüm önerileri ele alınırken; drenaj, trafik, çevre düzeni, asfalt ve yeşil alan eksiklikleri görüşmenin gündemini oluşturdu.

Sanayi bölgesinin, Gazimağusa’nın üretimine, istihdamına ve ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Bozkurt, bu katkının güçlenebilmesi için bölgenin temel altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, göreve gelmesi halinde yetki ve sorumluluk tartışmalarının arkasına sığınmadan, ilgili kurumlarla birlikte çözüm üretmek için çalışacağını ifade etti.

Bozkurt, hedeflerinin; sanayi esnafının ve üreticilerin daha iyi koşullarda çalışabildiği, müşterilerin bölgeye güvenli ve rahat biçimde ulaşabildiği bir sanayi bölgesi oluşturmak olduğunu ifade etti.

