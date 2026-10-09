Sorunları dinledi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ekibiyle birlikte Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Özersay ile beraberindeki ekip, pazarın nabzını tuttu. Özersay, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

HP lideri Özersay, ziyareti sosyal medya hesabından “Halkın içinde” ve “Seçim Ola Hayrola” ifadeleriyle paylaştı.

Öte yandan Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda, “Seçim yasakları öncesi yangından mal kaçırırcasına yapılan tüm işlemleri göreve gelir gelmez gözden geçireceğiz, hukuka aykırı olan tüm işlemleri iptal edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yasalara göre insanların hakkı olan ve yıllarca bekletilip oylarını almak amacıyla son aşamada verilen hakların kişilerin hakkı olduğunu belirten Özersay, “Seçim var diye yanlışa yanlış demekten kaçınırsak bu ülkede bir arpa boyu yol alamayız” dedi.

Özersay, haksız şekilde elde edilen ve hukuka aykırı olan işlere göz yummanın ülkeye ihanet olacağını da savundu.

