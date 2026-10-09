‘Kaynaklar sizin değil’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin seçim yasaklarının başlamasına saatler kala aldığı kararları sert sözlerle eleştirdi. İncirli, “Kamu kaynakları herhangi bir siyasi partinin değil, halkın kaynaklarıdır”dedi.

Yalnızca 5 ve 6 Ekim tarihlerinde Bakanlar Kurulu’ndan 150 karar çıkarıldığını belirten İncirli, yıllardır bekleyen işlemlerin son dakikaya bırakılmasının yurttaşları mağdur ettiğini, kamu kurumlarında büyük bir karmaşa ve huzursuzluk yarattığını söyledi.

Kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasından istihdamlara, terfilerden atamalara kadar birçok işlemin siyasi ayrımcılık ve eşitsizlik yarattığını ifade eden İncirli, hükümetin yurttaşların haklarını bir lütuf gibi sunduğunu söyledi.

İncirli, “İnsanların hakkı olanı onlara mutluluk gibi veriyorsunuz, diğer insanların hakkını yiyorsunuz. Yaptıklarınızı kimse de unutmayacak. Seçime beş kala bu işleri yaptığınız için insanlar sizi affetmeyecek” şeklinde konuştu.

CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte seçim yasakları öncesinde gerçekleştirilen işlemlerin şeffaflık, eşitlik ve hukuka uygunluk açısından inceleneceğini açıklayan İncirli, “Bütün bu yaptıklarınızın mali etkisini, hukuki ve idari denetimini gelir gelmez yapacağız” dedi.

“Hiç kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz”

CTP iktidarında kamu hizmetlerinin liyakat, şeffaflık ve fırsat eşitliği temelinde yürütüleceğini vurgulayan İncirli, “Hiç kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz” dedi. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun etkin biçimde çalışması halinde istihdamların siyasi tercihlerle değil, liyakat esasına göre yapılabileceğini belirten İncirli, hükümetin yurttaşların haklarını siyasi bağlılık karşılığında verilen bir ayrıcalık gibi göstermesini eleştirdi.

Devletin görevinin tüm yurttaşlara eşit ve adil davranmak olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, “Devletin görevi yurttaşları arasında ayrımcılık yaratmak değildir” dedi. İncirli, kamu kaynaklarının herhangi bir siyasi partinin değil, halkın kaynakları olduğunun altını çizdi. “Hakları olanı, ihtiyaçları olanı zamanında onlara vereceğiz. Herhangi bir siyasi rant amaçlı değil, hakları olduğu için” şeklinde konuşan İncirli, CTP’nin amacının devlete duyulan güveni yeniden tesis etmek olduğunu kaydetti. Kamu kaynaklarının adaletli biçimde dağıtılacağı ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılacağı bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını ifade eden İncirli, devletin kaynaklarının halka ait olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Mağusa’da aday adayı tanıtım etkinliği düzenlendi

Bu arada CTP, milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliği için Mağusa’da buluştu. CTP Mağusa İlçesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışacaklarını vurguladı. İncirli, “CTP kanatları geniş bir partidir. Birlikte çalışarak bu iktidarı paylaşacağız. Halkın umududur CTP, biz halkın iktidarını kuracağız” dedi. Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, “56 yıldır yılmadık. Biz emek, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadele ediyoruz” diyerek CTP’nin güçlü bir şekilde iktidara geldiğini söyledi. Milletvekili aday adaylarına üstlendikleri sorumluluk için teşekkür eden İncirli, onlarla yürümekten gurur duyduğunu da dile getirdi.

ciddiyetle mücadele edeceklerinin sözünü verdi. İncirli, “Halkımıza söz verdik. Biz bu hesapların peşinde olacağız” dedi.





Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026, 10:20