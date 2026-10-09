‘Başka çözüm yolu üretilmedi’

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, şu anda verilen istisnai vatandaşlıkların yüzde 70-80’inin ülkede doğmamış ancak küçük yaşta ülkeye gelerek ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan, anne ve babası vatandaş olamayan çocuklara yönelik olduğunu söyledi.

İstisnai vatandaşlık konusunda yapılan eleştirileri kabul ettiğini belirten Oğuz, ancak bu noktada başka bir çözüm yolu üretilemediğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Yurttaşlık (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, değişikliğin toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, istisnai vatandaşlığın kapsamının daraltılması ve beyaz kimliğin genişletilmesi konusunda çalışma yapılabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 13.00’te Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’da, Yurttaşlık (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı görüşüldü.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tasarıyla ilgili konuşmasında, vatandaşlık konusunda mağduriyet yaşayan kişilerden örnekler verdi. Oğuz, öncelikle Bakanlar Kurulu aracılığıyla çözüm üretmeyi düşündüklerini ancak bundan sonuç alamadıklarını belirtti.

Değişikliğin toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade eden Oğuz, komitede “ret” oyu verilmesine rağmen çözüm bulunması amacıyla katkı koyulduğunu söyledi.

Yurttaşlık Yasası’nın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Oğuz, istisnai vatandaşlığın kapsamının daraltılması konusunda çalışma yapılabileceğini kaydetti.

“Başka çözüm yolu üretilemedi”

Oğuz, şu anda verilen istisnai vatandaşlıkların yüzde 70-80’inin ülkede doğmamış ancak küçük yaşta ülkeye gelerek ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan, anne ve babası vatandaş olamayan çocuklara yönelik olduğunu söyledi.

İstisnai vatandaşlık konusunda yapılan eleştirileri kabul ettiğini belirten Oğuz, ancak bu noktada başka bir çözüm yolu üretilemediğini ifade etti.

Beyaz kimliğin kapsamının genişletilmesi konusunda da çalışma yapılabileceğini dile getiren Oğuz, geçmiş dönemlerde İçişleri Bakanlarının bu konuda çalışma yaptığını ancak bunların sonuçlandırılamadığını belirtti.

“Ortak masa kurulabilir”

Vatandaşlık konusunda siyasi partilerin ortak bir masa oluşturarak siyasi bir konsorsiyum kurulabileceğini ifade eden Oğuz, beyaz kimliğin de bazı durumlarda yetersiz kaldığını söyledi.

Çalışmaların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapıldığını belirten Oğuz, “Hem yapılanın hem yapılmayanların eleştirildiğini” ifade etti.

Seçmen listesindeki sayı artışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Oğuz, oluşabilecek artışın verilen vatandaşlıklardan değil, yeni kayıt yaptıran seçmenlerden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Yurttaşlık (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis’te ek sunuşlar ve yasa gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dört ek sunuş yapıldı. Bazı yasa tasarılarının komitelerde ivedilikle görüşülmesi ve Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin tezkereler oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesine ilişkin önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından tasarının ivedilikle görüşülmesi, üçüncü görüşmesinin yapılması ve görüşmesinin bütününün oylanarak sonuçlandırılması da oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, “Sosyal Sigortalar Dairesinden Aylık, Gelir Alanlara İkramiye Verilmesi Hakkında Yasa”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin önerisi ise oy birliğiyle kabul edildi.

“Fasıl 116 Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası”nın komitede ivedilikle görüşülmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Ek sunuşların ardından “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin görüşülmesine geçildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin öneriye ilişkin raporunu Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

Tezkereler onaylandı

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası, Yurttaşlık (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere ise oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesi hakkındaki tezkere de oy çokluğuyla onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkere de oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, komitenin gündeminde bulunan Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.