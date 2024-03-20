DAÜ Öğretim Görevlisi Pınar Barut'tan bir Uluslararası başarı daha..

DAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PASTA ŞEFİ PINAR BARUT’TAN ULUSLARARASI BİR BAŞARI DAHA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve pasta şefi Pınar Barut, dünyanın dört bir yanından en yetenekli mutfak sanatçılarını bir araya getiren ve 1900 yılından itibaren her dört yılda bir düzenlenen IKA Mutfak Olimpiyatları’na (Culinary Olympics) jüri üyesi olarak davet edildi. Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen IKA Mutfak Olimpiyatları’na 75 ülkeden 1.200'den fazla katılımcı yer alarak, 17 yarışma mutfağında 7.000'den fazla yüksek kaliteli menü hazırladı.

Pasta şefi Pınar Barut, söz konusu yarışmaya Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (Worldchefs) jüri üyesi olarak davet edilerek bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Barut, 2018 yılında Luxembourg’da 4 yılda bir düzenlenen 75 ülkenin katıldığı dünyanın en önemli yarışmalarından biri olarak kabul edilen Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası’na (Villeroy & Boch Culinary World Cup) katılan ve altın madalya ile ödüllendirilen Barut, 2020 yılında da, Stuttgart’da 4 yılda bir düzenlenen Aşçılık Olimpiyatları’nda (IKA Culinary Olympics) altın madalya kazanmıştı. Barut ayrıca, başarılarından dolayı Kasım 2023’te Luxembourg’ta düzenlenen Aşçılık Dünya Kupası’na (Villeroy & Boch Culinary World Cup) jüri üyesi olarak davet edilme onuruna sahip olmuştu.

Verband der Köche Deutschlands tarafından düzenlenen IKA Aşçılık Olimpiyatları, yalnızca bir yarışma olmamakla birlikte mutfakta mükemmelliğin, yeniliğin ve geleneğin kutlanması olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen şeflerin yaratıcılık ve tekniğin sınırlarını zorlayarak becerilerini sergilemek için bir araya geldiği yarışmanın perde arkasında olan jüri heyeti, kazananların belirlenmesinde ve mutfak trendlerinin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Aşçılık Olimpiyatları'nda jüri üyelerinin seçim süreci titiz ve seçici olarak yürütülmekte olup, yalnızca en seçkin ve deneyimli profesyoneller bu ayrıcalığı kazanabilmektedir. Jüri üyeleri, damak zevklerini geliştirmek ve en ince tatları ayırt etme becerilerini geliştirmek için özel bir eğitimden geçmektedir. Mutfak gelenekleri konusunda derin bir anlayışa sahip olmaları ve aynı zamanda yenilik ve yaratıcılığa değer vermeleri önemlidir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şef Barut şu ifadelere yer verdi: “Her şef için IKA Mutfak Olimpiyatları'nda jüri üyesi olmak üzere davet edilmek, uzmanlığının ve mutfak dünyasına katkısının takdir edilmesi anlamına gelir. Lezzet, teknik ve sunumun nüanslarını anlamakla ilgilidir. Jüri olarak mutfakta mükemmeliyet konusunda en yüksek standartları koruma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu yüzden böylesine büyük bir etkinlikte jüri olarak davet edildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk olmak ayrıca çok gurur verici bir durum.”