Durmak bilmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz ay içerisinde, çalışanına defalarca cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Yücel Kahveci, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarılarak, teminatla ile serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2022 yılı Eylül ayı içerisinde, farklı tarihlerde, Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde, personeli olan bir kadını yanaklarından öpüp, sarılıp ve bacaklarını okşayarak cinsel saldırı ve taciz suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının personeli olan kadına defalarca “seninle beraber olmak istiyorum” diyerek cinsel tacizde de bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 09:49