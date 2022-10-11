Kulaktan yaraladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir barda iki kadın arasında başlayan tartışma mahkemelik oldu. Çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan Gamze Hasret Salel, elindeki bira bardağı ile A.T isimli kadının yüzüne vurarak, kulağında 3 santim, yanak kısmında ise bir santimlik kesi oluşmasına neden oldu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlının, 9 Ekim saat 00.05’te, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bar içerisinde, oturmakta olduğu sandalyeyi düşürdüğü gerekçesi ile tartıştığı A.T isimli kadının yüzüne, elindeki bira bardağı ile vurarak, kulak kısmında 3, yanak kısmında ise bir santimlik kesi oluşturduğunu açıkladı. Polis, olayın ardından yaralanan genç kadının hastaneye kaldırıldığını, zanlının ise tutuklandığını söyledi. Polis memuru, gerekli soruşturmanın yapıldığını ve ifadelerin alındığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.