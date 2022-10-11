Büyük korku yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da serbest limanda içerisinde alkollü içki ve tütün bulunan depo akşam saatlerinde alev aldı. Depoda çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Birçok şirkete ait depoların bulunduğu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gazimağusa’da siren sesleri yankılanırken, kara dumanlar göğe yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 18.00 sıralarında, liman bölgesi içerisinde bulunan yurt dışından ithal edilen alkollü içkilerin depolandığı Maddox isimli iş yerine ait depoda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altın alındı. Yangın sonucunda depoda bulunan tüm ürünler yandı.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polis soruşturma başlattı.