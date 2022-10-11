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26 yaşında veda etti

Diyaliz hastası genç bankacı Esra Bulduk hayatını kaybetti

26 yaşında veda etti

Lefkoşa'nın sevilen esnaflarından Bulduk ailesinin kızları Esra bulduk(26)  dün yaşamını yitirdi. Lefkoşa’da bir bankada çalışan ancak bir süredir tedavi gördüğü için işinden ayrılan Bulduk’un ölümü sevenlerini yasa boğdu. 
Böbrek hastası olduğu, diyalizde tedavi gördüğü öğrenilen Bulduk’un cenazesi dün gözyaşlarıyla Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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