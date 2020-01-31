5 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Girne’de ‘müşterimi neden aldın’ yüzünden iki restoran işletmecisi arasında yaşanan kavgada A.K. isimli şahsı darp edip, kulak zarını yırtan Hasan Telkas, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Yasada 7 yıl hapis öngören vahim zarar suçu ve 3 yıla kadar hapis öngören darp suçundan yargılanan sanığa bir şans verildi.

Mahkeme, davaya konu olayda suçun ağırlığını hafifletici birçok unsur oluştuğunu belirterek, sanığa hapis yerine para cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemallar, olayın 2016 yılı Şubat ayında Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Cemaller, Vakıflar Çarşısı içerisinde restoran işleten sanığın, hemen yanında restoran işleten A.K. ile müşteri kapma yüzünden kavga ettiklerini ifade etti. A.K.’nin müşterilerini aldığı gerekçesiyle sanığın restoranına gittiğini, yüksek sesle bağırarak hesap sorduğunu söyledi. Başkan, sanığın tartışma yaşadığı A.K.’ye tokat atıp, sol kulak zarının yırtılmasına neden olduğunu belirtti.

Olayın ardından sanığın şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden Cemaller, ifadesinde A.K.’nin bağırarak restoranına geldiğini, müşterinin yanına kendisine bağırarak tahrik edici davrandığını, dayanamayıp tokat attığını söylediğini aktardı.

Şikayetini geri çekti…

Başkan Cemaller, sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek, meydana gelen olayda müştekide kalıcı hasar kalmadığını, şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Vahim zarar ve darp olaylarının gün geçtikçe arttığını, bu tür olayların toplumda huzursuzluğa ve tedirginliğe neden olduğunu kaydeden Başkan, kamu yararı gereği bu tür suçlara hapis cezası verilmesi gerektiğini söyledi.

Cemaller, her olayın kendisine has olguları olduğunu, davaya konu meselede ise sanığın A.K.’yi tazmin ettiğini, kalıcı hasar kalmadığını, sabıkasız olduğunu ve şikayetin geri çekildiğini belirtti.

Cemaller, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis öngördüğünü ancak davaya konu olayda suçun vahametini hafifletici birçok etken bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme bir şans verdi

A.K.’nin sanığın restoranına gidip, bağırdığını kaydeden Cemaller, olayda tahrik unsuru olduğunu da söyledi.

Cemaller, sanığın sabıkasının olmadığını da belirterek, bir şans verip, hapis yerine 5 bin TL para cezasına çarptırılmayı uygun gördüklerini açıkladı.