‘195 milyonluk alım yapılacak’

Tuğçe Ülkü AYDIN

Sahte reçete soruşturma başladıktan sonra ülkenin birçok noktasında çöpe atılmış binlerce lira değerinde ilaç bulunurken, KKTC hem yeterli ilaca erişemiyor hem de büyük bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkede artan nüfusun da etkisiyle bir süredir ilaca erişimde sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Dinçyürek, önümüzdeki hafta 195 milyonluk bir ilaç ihalesine daha çıkılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek dün Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ilaç temini konusunda yapılan çalımalar konusunda bilgiler verdi.

Göreve geldiklerinde ilaca ayrılan bütçenin bittiğini gördüklerini belirten Bakan Dinçyürek, enflasyonist ortamdan kaynaklanan sorun nedeniyle Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’la yürütülen ortak çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkan ve kaynaklarıyla ilaç alımı için ilk etapta 27 milyon TL kaynak yaratarak acil ilaçların alımını yaptıklarını anlattı.

Yaratılan kaynağın mevcut ilaç ihtiyacını karşılamadığını, dolayısıyla Maliye Bakanlığı’ndan 25 milyon TL ek kaynak temin ederek, ilaç tedariki sağladıklarını ve ilaçların devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına gönderildiğini anlatan Bakan Dinçyürek, 11 Ekim’de Meclis’ten ek bütçenin geçmesiyle sağlığa önemli bir pay ayrıldığına işaret etti.

Ek bütçeden, 165 milyon TL ile ek ilaç alımı sağladık

Dinçyürek, ilaç sıkıntısının ötelenecek bir durum olmadığın, yasalara ve İhale Yasası’na uygun yöntemlerin seçilerek, 165 milyon TL ile ek ilaç alımı sağladıklarını anlattı.

Her kalemden ilacın tedarikine gidildiğine işaret eden Bakan Dinçyürek, 165 milyon TL’lik ilaç alımıyla ülkenin 3 aylık ilacını karşılayacak noktaya geldiklerini ifade etti.

Önümüzdeki hafta 195 milyonluk bir ilaç ihalesine daha çıkılacağını belirten Bakan Dinçyürek, bazı ilaçlar için yerel firmaların teklif atmadığını, iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların teminin Türkiye’den tedarik edilerek, tüm sağlık sektörlerine sunulacağını kaydetti.

2024 için bir milyar TL bütçe ayrıldı

2024 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki günlerde görüşülmeye başlanacağını da anımsatan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tasarı içinde sağlığa ayırılan rakamın bir milyar TL olduğunu, bu rakamın kendilerine ciddi bir imkan yaratacağını vurguladı.

Önümüzdeki 15 ay içinde KKTC’de ihtiyaç duyulacak tüm ilaçlara erişimin sağlanabilmesi için tüm çalışmaların, düzenleme ve planlamaların yapıldığını vurgulayan Bakan Hakan Dinçyürek, yaptıkları çalışmaların sadece ilaç temini için yapılmadığını, aynı zamanda sistemi düzelterek kesintisiz hizmet vermek ve tüm hastaların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 09:43