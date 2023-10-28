Benzeri görülmemiş bir skandal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Ada Kent Üniversitesi’nin Rektörü Oytun Sözüdoğru ile öğrenci işleri personeli Zihni Öztürk, ilk belirlemelere göre 6 öğrenciden alınan 21 bin dolar tutarındaki kayıt parasını okul muhasebesine teslim etmeyerek cebe indirmekle suçlanıyor. Mahkemeye çıkarılan Sözüdoğru ile Öztürk hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemeye bilgi aktaran polis, Rektör Oytun Sözüdoğru’nun gönüllü ifadesine değinerek, 40 öğrenciden benzer şekilde kayıt parası alarak zimmetine geçirdiğini açıkladı. Olay; bir öğrencinin indirim dilekçesinin mütevelli heyet toplantısında görüşülmesiyle ortaya çıktı. Söz konusu öğrencinin okula herhangi bir ödeme yapmadığının görülmesi üzerine, konu polise yansıtıldı.

İlk tespit 6 öğrenci

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, Adakent Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapan zanlı Oytun Sözdüdoğru ile aynı üniversitede öğrenci işlerinde görevli olan Zihni Öztürk’ün, konu üniversiteye 2023 yılında kayıt yaptıran 6 öğrenciden, 3 bin 500’er dolar, toplamda 21 bin dolar olarak aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aldıkları kayıt kayıt paralarını muhasebeye yatırmayarak sirkat ettiklerini açıkladı.

Zanlıların önceki gün gözaltına alındığını kaydeden polis, Oytun Sözüdoğru’nun gönüllü ifade vererek, Zihni Öztürk ile konu suçu işlediklerini ve benzer şekilde 40 öğrenciye işlem yaptıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların ofisinden emare olarak birçok evrakın alındığını ayrıca bazı banka dekontlarının da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis mahkemeden süre talep etti.

Dilekçe, olayı ortaya çıkardı

Savcı İlhan Damdelen’in sorusu üzerine polis, olayın bir öğrencinin okul ücretinde indirim talebi ile yazdığı dilekçenin, mütevelli heyeti tarafından görüşüldüğü sırada, yapılan incelemede okula ödemesinin görünmediğini, benzer şekilde 6 öğrencinin bulunması üzerine yapılan incelemede ortaya çıktığını anlattı. Mahkeme, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.