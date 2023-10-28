‘Sabıkası vardı’

Suna ERDEN

Uyuşturucu, şiddet, hırsızlık ve birçok suçtan sabıkası olan Uğurcan Bük, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün verdiği kararla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde komşusunun 8 yaşındaki oğlunu ailesinden izinsiz evinden uzağa götüren Uğurcan Bük, “Yasal vesayetten kaçırma” suçundan mahkum edildi. Sanık hakkında ceza kararı verilirken, babasının arabasına kasten zarar vermesi, kız arkadaşını ciddi şekilde darp etmesi ve mahkeme emrine riayetsizlik etmesi suçlarından askıda olan davaları da dikkate alındı.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, olgu ve emareler ışığında, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın mahkum olduğu “Yasal vesayetten kaçırma suçunun” 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğunu söyledi.

Bu tür suçların toplumda infial yarattığını belirten Başkan, “İşlenen suç neticesinde çocuğun herhangi bir zarara uğramaması suçun vahametini ortadan kaldırmıyor” ifadesini kullandı.

Sanığın avukatının beyanlarına da değinen Başkan, sosyo-ekonomik ve kültür seviyesi düşük bir ailede dünyaya geldiğini ve yanlış model teşkil eden akran gruplarına özenip, genç yaşta suça itildiğini anlattığını açıkladı.

Başkan, savunmanın sanığın cezaevindeyken annesini kaybettiğini, bu nedenle telafisi olmayacak bir vicdan azabı yaşadığını, müvekkiline mülayim davranılmasını talep ettiğini belirtti.

Başkan, sanığın başka suçlardan sabıkası olduğuna ancak ıslah olmadığına da değindi. Başkan, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık 19 Haziran 2023 tarihinde saat 10.20 sıralarında Surlariçi’nde sakin 8 yaşındaki B.Ş.Y.’yi yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacağı vaadiyle kandırıp evinin önünden yürüyerek uzaklaştırıp, yasal vesayetten kaçırma suçunu işlemişti. Sanık, çocuğun annesi Ş.Y. tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa Sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edilmişti. Sanık şikayet üzerine aynı gün tutuklanmıştı.