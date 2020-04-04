5 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından yapılan rutin kontrollerde damda bulunanlar şok etti.

Gardiyanlar, cezaevinin damında bant ile sarılı çorap içerisinde iki çeşit uyuşturucu, eroin içeren hap, cep telefonu, cep telefonu kulaklığı, şarj cihazı, adaptörü ve şarj kablosu buldu.

Gardiyanlar durumu narkotik birimine aktarırken, yapılan soruşturma sonucu Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Emrah Özdemir gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeler, cep telefonu ve aksamlarının Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Çağlar Özertural’ın isteği üzerine Emrah Özdemir tarafından dama atıldığı tespit edildi.

Polis, Özdemir ve mesele ile bağlantısı bulunan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok ve Muharrem Özertural’ı gözaltına aldı.

Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis suçluları tespit etti

Duruşmada iddiaları aktaran polis, cezaevinin damında çorap içerisinde 4 gram hintkeneviri, 7,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, şarj cihazı, şarj cihazı adaptörü, şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural’ın telefonları cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e verdikleri ve zanlının da söz konusu telefonların yanına uyuşturucu maddeleri de koyarak dama attığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlıların evinde yapılan aramada, Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yarısının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kamasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.