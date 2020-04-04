Örnek bir adım

Coronavirüs nedeniyle iş yaşamı durdu, özellikle gündelikçi olarak çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşadı.

Ülkece zor günlerden geçilirken, yardım amaçlı birçok kampanyalar başlatıldı. Kurum kuruluşlar nezdinde yapılan dayanışmaların yanı sıra vatandaşlar da karınca kararınca yardıma muhtaç kişilere ulaşmaya çalışıyor. Güzelyurt ve Yedidalga’da ihtiyaçlı kişiler için dayanışma sepeti uygulaması başlatıldı. Duyarlı vatandaşlar, ihtiyaçlı kişilerin alması için sepetlere erzak koyarak belirli noktalara asıyor. İhtiyacı olanlar yiyecek veya temizlik malzemeleri olan sepetleri alıyor. Ne sepeti bırakanlar ne de alanlar birbirini görmüyor.