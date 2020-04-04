Bu sese kulak verin

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a geçtiğimiz aralık ayında gelen, bir restoranda içerisinde para ve pasaportu olan cüzdanını kaybeden İtalyan vatandaşı İsmail Rebaz, Coronavirüs nedeniyle Gazimağusa’da mahsur kaldı. İtalya’da sokağa çıkma yasağı olduğunu, bankaların kapalı olması nedeniyle ailesinden para yardımı alamadığını söyleyen Rebaz’a Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi yardım eli uzattı. Rebaz, polisler tarafından bir otele yerleştirildi, kendisine erzak alındı. Erzağın birkaç gün içerisinde biteceğini, otelde de gününün dolmak üzere olduğunu belirten Rebaz, aç ve sokakta kalacağını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Diyalog’a yaşadığı mağduriyeti anlatan Rebaz, aralık ayında ülkeye geldiğini ve Bafra bölgesinde bir restoranda içerisinde para ve passaport olan cüzdanını kaybettiğini söyledi. Ailesinin yardımı ile hayatını idame ettirdiğini, passaportu olmadığı için çıkış yapamadığını anlatan Rebaz, elçilik tarafından kendisine çıkış belgesi verildiğini ancak bu kez de Coronavirüsü nedeniyle uçuşların durduğunu söyledi.

Ailesi para gönderemiyor

İtalya’da olan ailesinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine para gönderemediğini belirten Rebaz, polisten yardım istediğini, Trafik Şubesi ekiplerinin para toplayarak kendisini bir otele yerleştirdiğini ifade etti. Polislerin kendisine erzak aldığını da söyleyen Rebaz, ancak yiyeceğinin bitmek üzere olduğunu ve oteldeki gününün dolmak üzere olduğunu ifade ederek “Sokakta aç kalacağım, ne olur bana yardım eli uzansın. En azından KKTC devleti beni bir yere yerleştirsin ve gıda ihtiyacım bu günler geçene kadar giderilsin. Çok zor durumdayım” diyerek yardım istedi.