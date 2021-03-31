‘Usule uygun’

Polis Hizmetleri Komisyonu’nda görev yapan iki üyenin sınava girip, terfi almasıyla ilgili dava Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) sonuca bağlandı.

Mahkeme sınav ve sınav sonuçlarının iptali ile ilgili başvuruyu ret ve iptal etti.

YİM, terfi sınavları usulsüz bir şekilde yapılmadığına karar verdi.

YİM İstinaf Heyeti’ni oluşturan üye Mehmet Türker, üye Tanju Öncül ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda gerçekleşen davada heyet tüm olguları değerlendirerek yapılan başvuruyu ret ve iptal etti.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin tek taraflı ara emri kararını hatalı bulmayıp istinafı reddetmesi üzerine terfi almaya hak kazanan polis mensupları yeniden polis okuluna gidip eğitim aldıktan sonra terfi sınavına katıla bilecek.

Ne olmuştu

Polis teşkilatı mensuplarının uzun yıllardır beklediği ve 9-10-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci aşama terfi mülakat sınavı davalık olmuştu.

Polis Müdür mevkisi için 8 polis müdürlüğü ve bir itfaiye müdürlüğü münhaline 14 polis müdür muavini müracaat etmiş ve Polis Hizmetleri Komisyonu 8 müdür muavinini sözlü sınavdan geçirmişti. Mülakatta elenen adaylardan Bekir Abatay şahsı ve diğer adaylar adına dava açmıştı.