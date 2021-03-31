Maya’nın yeni adresi Merkezi cezaevi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da temizlik yapmaya gittiği evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle yargılanan Türkmenistanlı Maya Muhyyeva hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 15 ay hapse mahkûm etti. Kararda sanığın çaldığı ziynet eşyalarını tuvalete attığı, üzerine şifonu çektiği ancak polisin rögarda 11 parça altını bulduğu kaydedildi. Sanığın hırsızlık suçunun yanı sıra ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiği açıklandı.

Polis rögarda buldu

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 11 Ocak 2021 tarihinde temizlik yapmak için evine gittiği B.S. isimli kadının çantasından ziynet eşyaları çaldığı belirtildi. Şikâyet üzerine polisin arama yapmak üzere sanığın evine gittiği, bu esnada ziynet eşyalarını tuvalete atıp şifonu çektiği kaydedildi. Polis ekiplerinin, çalıntı altınları rögarda bulunup emare aldığı anımsatıldı. Çalınan 11 parça ziynet eşyasının değerinin 41 bin 740 TL olduğu açıklandı. Sanığın ayrıca 10 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede izinsiz kalıp, çalıştığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, Maya Muhyyeva’nın “müstahdem tarafından sirkat”, “ikametgâhtan sirkat” ve "ikamet izinsiz ülkede kalmak" suçlarından yargılandığını söyledi.

Katip, sanığın işlediği suçların toplumda huzur bozduğunu, ayrıca işveren ve işçi arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanığı 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

