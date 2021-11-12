Sırada güven oylaması var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi dün saat 11.00’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı ve akşam saatlerinde görüşmeyi tamamladı.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verildi. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat oldu.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, hükümeti kurma görevini aldıkları günden itibaren Meclis çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Hükümetin kurulmasıyla çok hızlı çalışılmaya başlandığına işaret eden Sucuoğlu, hızla seçim tarihinin belirlendiğini, seçim yasasına ilişkin ad-hoc komitenin kurulduğunu ve yasa tasarısının oy birliğiyle komiteden geçtiğini kaydetti.

Yasa tasarısının yarın Meclis’ten geçmesi ve bütçenin de çok hızlı şekilde oylanması konusunda mutabakat olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, aylardır tartışılan ve hiçbir şey yapılamayan konuları 9 gün gibi çok kısa sürede yapıldığına işaret ederek, hiçbir şey yapılmadığı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

Meclis aylardır açılmıyordu…

Başbakan Sucuoğlu, aylardır açılmayan Meclisin de göreve başlamasının önemini vurgulayarak, hedeflerinin 23 Ocak seçimlerinde iktidara gelmek olduğundan, sunulan hükümet programının, 4-5 yıl görevde kalacak şekildeki hazırlığın bir özeti olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, sıkıntılı bir süreçten geçildiğinin doğru olduğunu fakat UBP’nin bu süreçlerde her zaman başarılı olduğunu söyledi.

Elçiliğe gitmek zül değil…

Kendileri için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gitmenin zül olmadığını, tam tersine fikir alışverişinde bulunmaya önem verdiklerini kaydeden Sucuoğlu, bu ziyareti de gizlice değil, açık açık, herkesin görebileceği saatte yaptıklarını belirtti. Sucuoğlu, “Bizim Anavatan ile ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecek. Size de tavsiye ederim” dedi.

Güven oylaması yarın

Başbakan Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından hükümet programına ilişkin görüşme tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümetin güven oylaması için yarın saat 10.00’da toplanacak.

Muhalefetten hükümet programına eleştiriler

UBP-DP koalisyonunun hükümet programı hakkında Genel Kurulda söz alan muhalefet partilerinin başkanları, hükümet programında yer alan hedeflerin 2,5 ayda hayata geçirilemeyeceğini belirterek, hükümeti “inandırıcı olmayan vaatler vermek”, “samimi ve ciddi olmamakla” suçladı. TDP, HP ve CTP genel başkanları hükümet programına ret oyu vereceğini belirtti.

Komite başkanlıklarında değişiklik

Hükümet programı üzerindeki görüşmeye geçilmeden önce komite üyeleriyle ilgili değişiklik tezkereleri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olmasıyla boşalan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne başkan olarak UBP milletvekili Menteş Gündüz; Sunat Atun’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasıyla boşalan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi başkanlığına da UBP milletvekili Hasan Taçoy atandı.

Ad-Hoc Komitede Başkan Berova

Öte yandan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılması veya değiştirilmesi için oluşturulan Ad-Hoc Komitenin Başkanının UBP milletvekili Özdemir Berova, Başkan Yardımcısı’nın ise CTP milletvekili Fazilet Özdenefe olduğu genel kurulun bilgisine getirildi.

Bakanlar Kurulu listesinde yer alması gereken Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ifadesinin sehven Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak yazıldığı, ibarenin Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı düzeltildiği de Genel Kurulun bilgisine getirildi.

Özyiğit: Hiçbir vaat inandırıcı değil

UBP-DP hükümet programı üzerine ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, “Maşallah UBP-DP hükümet programında türlü türlü vaatler var. Hayaller güzel… Hiçbir vaat inandırıcı değil…” dedi.

Ülkedeki ekonomik duruma işaret eden, insanların alım gücünün hızla eridiğini, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Özyiğit, önceki hükümetin borçlanma limitini de doldurduğunu kaydetti, “Durum vahim… Maliye Bakanı, kaynak bulmak, maaş ödemek için çırpınıyor…” şeklinde konuştu.

Özersay: Önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Eğreti şekilde kurulan koalisyon hükümetinin memleketi bir yıl içinde ne hale getirdiğini, siyasetin saygınlık açısından ne durumda olduğunu gördük ama ne yazık ki ders alınmadı, değişen bir şey yok…” dedi.

“Bu bir seçim hükümetidir. Bir cümlelik hükümet programı yazsaydınız sizi daha samimi bulacaktık” şeklinde konuşan Özersay, hükümet programının samimi ve gerçekçi olmadığını savundu.



Hükümet programında “devam edilecektir, hız verilecektir” şeklinde iki fiil kullanıldığını belirten Özersay, “Seçime giderken önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi? Önümüzdeki 2,5 ayda taş ocaklarını rehabilite edeceğinizi söylüyorsunuz… Bunda samimi misiniz?” diye sordu.

Erhürman: Ne projeler ne projeler…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet edenlerin programa yazılanların farkında bile olmadığını savunarak, “Dünyadan ve memleketten böyle bihaber yaklaşım tarzı olamaz. İnsanların alım gücünü koruyacak, üreticiyi rahatlatacak birkaç tedbir yazsaydınız… Ne projeler ne projeler!.. 2.5 ay için kablo ile elektrik konusunu tartışıyoruz… İnanılır gibi değil” dedi.

Türk Lirası’nın Sterlin, Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybına işaret eden Tufan Erhürman, “Akaryakıt, tüp gazın geldiği nokta arkadaşlarımızın dikkatini çekmiyor. Bütçeyi nasıl yöneteceğiz kaygıları yok. Biz hükümetteyken hepsi bolibif fiyatlarına takmıştı… Başımıza bolibifçi kesilen arkadaşlar tüp gaza, akaryakıta bakmıyor” şeklinde konuştu.

Hükümet programında kullanılan “Hız verilecek ifadesini” de eleştiren Erhürman, “Bir hızdır da gidecek…” dedi.

Arıklı: Sanki beş yıl hükümette kalacakmış gibi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iki aylık seçim hükümetinin sanki dört-beş yıl hükümette kalacak gibi bir hükümet programı hazırladığını belirterek, bunun kendisini şaşırttığını söyledi.

Yaptığı incelemede 117 tane “-cek”, “-cak” ekiyle bitmiş paragraf belirlediğine işaret eden Arıklı, bakanlıklara göre dağılımlar göz önünde bulundurulduğunda, söylenenlerin olmayacağının herkes tarafından gayet iyi bilindiğini belirtti.

Arıklı, dış politikayla ilgili bölümün tutarlı olduğunu dile getirerek, iki devletli çözüm ve Maraş açılımının devam edeceği noktaların önemli olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, bir parçası olduğu hükümetin 10 ayda Türkiye ile imzaladığı protokolde koşullu olarak KKTC’ye 3 milyar TL üzerinde yardım yapılacağının belirtildiğini ancak hükümetin yapılması gerekenleri yapmadığını ve para akışını sağlanamadığını söyledi.

Denktaş: Bütçe geçmeden seçime girilmesin

DP Milletvekili Serdar Denktaş, bütçeyi geçirmenin önemine değinerek, bütçe geçmeden seçime girilmesinin vahim sonuçları olacağını dile getirdi. Denktaş, bir önceki yılın 12’de birini kullanarak, devam edilebileceği görüşünün uygulamada sorunlar yaratacağını söyledi.

Hayat pahalılığı ödemeden çalışmanın piyasayı kötü etkileyeceğini ve devlet gelirlerini olumsuz etkileyeceğini kaydeden Denktaş, bütçenin kısa sürede geçirilmesi üzerinde mutabık kalınmasının önemli olduğunu belirterek, buna destek verenlere teşekkür etti.

Seçim takvimine değinerek, 23 Ocak tarihinin eğitim devam ederken olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Denktaş, iki haftadan hiçbir şey olmayacağını, dolayısıyla 30 Ocak ve 6 Şubat tarihlerinin seçim için daha uygun tarihler olduğunu belirtti.

Angolemli: Halkın alım gücü düştü

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, ekonomik sıkıntılara değinerek, halkın alım gücünün düştüğünü söyledi.

TL’nin döviz karşısında durumundan dolayı halkın fakirleştiğini dile getiren Angolemli, eskiden de bunların yaşandığını ancak halkı korumak için iki ayda bir eşel mobil sistemi uygulandığından bu durumun olumsuz etkilerinin azaltıldığını belirtti.

Hükümet programında iki devletli çözüme atıfta bulunulduğunu söyleyen Angolemli, “Toplumun yarısından fazlasının federasyon tezini desteklediğini göz ardı edip, bu kararı nasıl aldınız” dedi.

Üreticinin ekim döneminde mazot alamayacak durumda olduğunu dile getiren Angolemli, hükümetin çiftçiyi desteklemediğini ileri sürdü.

Manavoğlu’ndan hükümete soru

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu konuşmasında, Vakıflar İdaresi’nin Gazimağusa’da Laguna bölgesindeki binalarının yıkılması veya tahliye edilmesi gibi konuların sebebini sordu ve konunun şeffaf bir şekilde açıklanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yeni hükümetin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Manavoğlu, yeni hükümetin aslında eski hükümet olduğunu ifade etti. Manavoğlu, eski hükümete destek vermeyen milletvekilleri için neyin değiştiğini sordu ve eleştirilerde bulundu.

Uluçay: Hayırlı olsun…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay da konuşmasına, hükümetin hayırlı olmasını dileğinde bulunarak başladı.

Uluçay, hükümet programına “seçim hükümeti” değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydetti. Uluçay, aşı kartının Türkiye ile uyumlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Baybars: Program samimi değil

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars da, hükümet programını eleştirerek, iki aylık seçim hükümetinin programının samimi olmadığını, vaat ve menfaat dağıtıp seçim kazanmaktan başka bir amacı olmadığını iddia etti.

Baybars, eski hükümet döneminde 15 Kasım’da açılması hedeflenen Ercan konusunda yeni hükümetin “çalışmalar hızlandırılacak” dediğine işaret ederek, eleştiride bulundu.