‘Eksikler tez zamanda  giderilecek’

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, eksikliklerin giderilmesi ve yetkilendirmelerin yapılması yönünde adım atacaklarını belirterek, “Bize düşen görevi hızlı bir şekilde üstlenip sonuçlandıracağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’na incelemeleri sırasında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu DP Milletvekili Serdar Denktaş, torunu Rauf Denktaş’ın yanı sıra Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bürokratları da eşlik etti.

Sucuoğlu incelemeleri sırasında, anıttaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başbakan Sucuoğlu ve Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kabri başında dua da okudu.

Başbakan Sucuoğlu incelemeleri sonrasında basına yaptığı açıklamada, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıt mezarını ziyaret ederek, genel anlamda eksikliklerin ve oluşan sıkıntıların nasıl giderileceği konusunda Serdar Denktaş ve Rauf Denktaş ile sohbet etme imkanı bulduğunu belirtti.



Daha önceden inşa edilen ancak sonuçlanmayan müzeyi yerinde gördüklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, yapılması gereken işleri birlikte değerlendirdiklerini söyledi.Hızlı bir şekilde yetkilendirmelerin yapılması gerektiğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Çok uzadı. Bu ülkenin, bizlerin, hepimizin Kurucu Cumhurbaşkanımıza ödevidir bu… Eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi, yetkilendirmelerin verilmesi yönünde adım atacağız” şeklinde konuştu.Kurucu Cumhurbaşkanı’na ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir düzenlemeyle olması gerektiği gibi hızlı bir şekilde çalışmaların bitirileceğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, özellikle gençler için müzenin hazırlanıp, ziyarete açılmasının tarihi bilinç anlamında da çok önemli olduğunu kaydetti.

Narenciyecilerden nezaket ziyareti

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek sektörle ilgili konuları görüştü.

Nezaket ziyareti niteliğindeki kabulde konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni Başbakanlık’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu ise, Birliğin çalışmaları ve sorunları hakkında Başbakan Sucuoğlu’na bilgi vererek, kendilerini kabul etmelerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

