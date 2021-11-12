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Yüzler güldü

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Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, 200 çocuğun katıldığı örnek bir etkinliğe önderlik yaptı

Yüzler güldü
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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dün örnek bir etkinlik düzenlendi. Kafesli Muhtarlığı ile Kafesli Çukur Bahçe işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 200 çocuğun yüzü güldü.  Kafesli Parkı’nda saat 14.00’te yapılan etkinlikte Belçika’dan gelen Sınır Tanımayan Palyaçolar ekibi yaptıkları gösterilerle çocukları eğlendirdi. Etkinliğe muhtarlıkların yanı sıra vatandaşlar da katkı koydu. Tolga Ahmet Raşit, çocukları için içecek temin edilmesini sağlarken, KKTC Yurtseverler Derneği Başkanı Mehmet Yayar  ile derneğin mali işler sorumlusu Hasan Pele ve tüm yönetim kurulu atıştırmalık yiyecekler temin etti. 

Ekip güneyden geldi
Etkinliğe önderlik yapan Kafesli Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, Belçika'dan Güney Kıbrıs'a giden Sınır Tanımayan Palyaçolar ekibini kuzeye davet ettiklerini, onların da davete icap ettiğini belirtti. Eminoğlu, 200 çocuğun katıldığı etkinlikte güzel vakit geçirildiğini, miniklerinin yüzünün güldüğünü ifade etti. Eminoğlu, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

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KKTC Yurtseverler Derneği Mali İşler Sorumlusu Hasan Pele ise Kafesli Muhtarı Hüseyin Eminoğlu’nu 200 çocuğa sahip çıkıp, yüzünü güldürdüğü için kutladığını ifade etti. 
 

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