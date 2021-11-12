Güvence için sigorta şart

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB) Başkanı Raif Çukurovalı, sigorta poliçelerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.

Çukurovalı, “Kısa sürede aşırı artan döviz kurları ve iklim değişiklikleri sonucu oluşan risklere karşı vatandaşlara var olan mevcut sigorta poliçelerini revize etmelerini, poliçesi olmayanlara ise kısa süre içerisinde birikimlerini sigorta ile güvence altına almalarını öneririz” dedi.

Çukurovalı, döviz artışı nedeniyle Türk Lirasıyla yapılan poliçelerin günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:



“Araç, ev, eşya, emtia, iş yeri, makine, teçhizat ve bunlar gibi değerleriniz yetersiz kalmış olabilir. Ülke olarak büyük oranda ithal mal kullandığımızdan dolayı özellikle ticari işletmelerin Türk Lirası emtia poliçelerini revize etmesi gerekir. Çünkü değer kaybı sizleri, bir hasar durumunda alacağınız tazminatı hem gerçek değerinin altında alma durumunda, hem de eksik sigorta tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Eksik sigorta, kısaca poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı menfaatinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumudur. Eksik sigortanın tespit edilmesi halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı kadar hasarı eksik ödeme hakkına sahip olur. Bu nedenle sigorta poliçelerinizdeki bedellerde gerekli güncellemeleri bu gibi durumlarda yaptırın. Sigorta poliçesinin her zaman gerçek değeri yansıtması çok önemlidir.”

Sigorta gerçek bir ihtiyaç

İklim değişikliğine de dikkat çeken Çukurovalı, “Seller büyük mal ve can kayıplarına neden oluyor.

İklim değişikliği, zaten var olan doğal afet riskini belirgin hale getirdi. Doğal afetlere karşı tek güvence sigortadır” dedi.

Başkan Çukurovalı, “Sigortasız olmak bizi ileride çok daha büyük sıkıntılar içerisinde bırakabilir. Geleceğe güvenle bakabilmemiz adına sigorta gerçek bir ihtiyaç ve şart” ifadelerini kullandı.