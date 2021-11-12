Güvence için sigorta şart

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB) Başkanı Raif Çukurovalı, sigorta poliçelerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.
Çukurovalı, “Kısa sürede aşırı artan döviz kurları ve iklim değişiklikleri sonucu oluşan risklere karşı vatandaşlara var olan mevcut sigorta poliçelerini revize etmelerini, poliçesi olmayanlara ise kısa süre içerisinde birikimlerini sigorta ile güvence altına almalarını öneririz” dedi.
Çukurovalı, döviz artışı nedeniyle Türk Lirasıyla yapılan poliçelerin günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
Sigorta gerçek bir ihtiyaç
İklim değişikliğine de dikkat çeken Çukurovalı, “Seller büyük mal ve can kayıplarına neden oluyor.
İklim değişikliği, zaten var olan doğal afet riskini belirgin hale getirdi. Doğal afetlere karşı tek güvence sigortadır” dedi.
Başkan Çukurovalı, “Sigortasız olmak bizi ileride çok daha büyük sıkıntılar içerisinde bırakabilir. Geleceğe güvenle bakabilmemiz adına sigorta gerçek bir ihtiyaç ve şart” ifadelerini kullandı.