Rum Yönetimi rahatsız

Güney Kıbrıs’ın maruz kaldığı kaçak göç dalgası ve buna karşı alınabilecek önlemler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında Başkanlık Sarayı’nda yer alan geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı.

Politis gazetesi “Türkiye’yi Güvenli Üçüncü Ülke İlan Edeceğiz” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında geniş katılımla yapılan ve kaçak göç ile mülteci sorununun ele alındığı toplantıda “Türkiye’nin mülteciler için güvenli üçüncü bölge” ilan edilmesi ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a 2021 yılında gelen mülteci sayısının 10 bin 868 olduğunu, bu rakamın 9 bin 270’ini ise KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geçenlerin oluşturduğunu iddia etti.

Toplantıda bu durumun önüne geçilebilmesi adına Türkiye’nin mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak ilan edilmesi önerisinin gündeme geldiğini belirten gazete, konunun AB’nin gündemine getirilerek tartışmaya açılmasının hedeflendiğini vurguladı.



Gazete, “Türkiye’den kaçarak sığınma talebinde bulunacak Türk ve Kürt kökenli kişilerin mağdur olmaması için ise Türkiye’nin sadece mülteciler için güvenli ülke ilan edilmesi düşüncesinin bulunduğunu” belirttiRum hükümetinin aslında, AB-Türkiye Ortak Açıklaması’nın hayata geçirilmesi için baskı yapmayı amaçladığı belirtilen haberde, Türkiye’nin koronavirüs salgını bahanesiyle 2020 yılının Mart ayından beridir mülteci geri kabulünde bulunmadığı öne sürüldü.Gazete, toplantıda gündeme gelen bir diğer konusun ise Suriyeli mülteciler konusunda Danimarka’nın uyguladığı model olduğunu aktardı.Danimarka’nın, Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğu ve Suriyelilerin bu bölgelere geri dönüş yapabileceklerini belirterek Suriyelilerden geri dönmelerini istediğini belirten gazete, dünkü toplantıda benzer bir uygulamanın Rum hükümeti tarafından da yapılması konusunun gündeme geldiğini, bu konunun önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı ele alınacağını yazdı.