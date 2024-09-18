50 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne’de, marketlere toplamda 30 adet sahte dolar veren Sabahattin Özbek, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, mesele kapsamında önceden tutuklanan Emrah Taşkın ile Hasan Cemiloğlu, suçsuz oldukları anlaşıldığından serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 5 Eylül 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, zanlı Sabahattin Özbek’in, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Gelibolu isimli marketten yaptığı 430 TL alışveriş sonrası, tasarrufundaki 100 dolarlık banknotu market sahibine vererek tedavüle sürdüğünü ve 2 bin 800 TL para üstü alarak ta sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğini anımsattı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonrası, Girne’de ikamet eden zanlının tespit edildiğini anımsatan polis, zanlının 30 adet sahte 100 dolarlık banknotları bir şahıstan aldığını ve Gazimağusa ile Girne’de bazı marketlerde kullanarak tedavüle sürdüğünü itiraf ettiğini hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 350 bin TL şahsi kefalet senedi ödemesi şartıyla serbest kalmasına emir verdi.