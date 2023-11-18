5.5 yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da 2021 yılı Nisan ayında meydana gelen olayda 11 yaşındaki öz yeğenine cinsel saldırıda bulunan 57 yaşındaki sanık Bayramdurdy Hemrayev hakkındaki dava dün karara bağlandı. Annesi işe gittikten sonra evde yalnız kalan yeğeninin iki kez yatağına girerek, cinsel istismarda bulunan sanık, yargılandığı cinsel istismar suçundan 5 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Kararda kız çocuğunun mahkemede olayı gözyaşları arasında anlattığı, “Hamile kalmaktan korktum” dediği açıklandı.

Kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanığın öz yeğeni olan 11 yaşındaki kızı iki kez istismar ettiğini belirtti.

Başkan, sanığın annesi tarafından işe gidince kendisine emanet eden küçük kızın yatağına girdiğini, uyandırıp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Sanığın iki kez aynı suçu işlediğini kaydeden Başkan, bunun pişman olmadığını gösterdiğini açıkladı. Başkan, küçük kızın dava esnasında mahkemeye geldiğini, olayı anlatırken ağladığını, yaşadıklarından dolayı “acaba hamile kalır mıyım” korkusu yaşadığını anlattığını ifade etti. Başkan, 11 yaşındaki çocuğa bu korkuyu yaşatan, böyle düşüncelere kapılmasına neden olan sanığa hoşgörü ile davranılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu tür suçların özellikle çocuklar üzerine asla bitmeyecek travmalara neden olduğunu kaydeden Başkan, “Küçük çocuk hayatı boyunca dayısının kendisine yaptıklarını asla unutmayacak” dedi.

Konu suçun toplumda öfke ve tedirginlik yarattığına değinen başkan, sanığa yasada 6 yıla kadar hapis cezası öngören cinsel istismar suçundan, 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.