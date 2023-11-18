Ortam gerildi

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada olay tarihinde Falyalı’nın yakın korumaları olan Türkistan Gülce ve Halil Işık tanık olarak dinlendi.,

Halil Işık ifadesinde olay gecesini anlatarak, ateş açıldığı sırada Türkistan Gülce’yi görmediğini kendisinin de “koruma” aracının yanında olduğunu iddia etti.

Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın olay bittikten sonra olay yerinde herhangi bir sivil var mıydı sorusu üzerine Işık,” hayır kimse yoktu” diye yanıt verdi.

Işık, olay gecesi merhum Halil Falyalı’nın aracı kurşunlanmaya başladıktan sonra havaya 3 el ateş ettiğini, kendisi ateş ettikten 5 saniye sonra ateşin kesildiğini söyledi.

Özsoylular, “Sen güvenliksin görevini doğru şekilde yapmadın. Korumakla mükellef olduğun adam öldürülürken, kendi can güvenliğini düşündün” diyerek, “Görevini doğru yaptığına inanıyor musun?” diye sordu.

Sorunun üzerine Özsoylular ve Işık arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Işık olay gecesi ateş sesleri kesildikten sonra maktul Halil Falyalı’nın aracının yanına gittiğini, Türkistan Gülce’nin daha sonra batıdan geldiğini ifade etti.

Olay gecesiyle ilgili olarak, “Ateş açıldığı an kimseyi görmedim” diyen Türkistan Gülce ise, ateş başladıktan sonra olay yerinden 60-70 metre batıya doğru koştuğunu, silah sesleri bittikten sonra havaya 2 el ateş açtığını iddia etti.

Gülce, olay yerinde herhangi bir sivilin olup olmadığını hatırlamadığını, olaydan sonra olay yerinin kalabalıklaştığını söyledi.

Duruşma 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.30’a ertelendi.

Neler yaşanmıştı?

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.