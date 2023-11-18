İçti, sürdü

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda lisanslı bisiklet sürücüleri 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’ye çarptıktan sonra kaçan ve kazadan 6 saat sonra yapılan testte 195 promil alkollü çıkan

İbrahim Olamilekan Awoyode bir eğlence mekanında sabahladığı ortaya çıktı.

Kaza sonucu yaralanan sporculardan Berkal Volkan’ın durumunun ağır olduğu açıklanırken, zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde, 06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi.

Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil servise, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 195 promil alkollü çıktığını söyledi. Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, Nurettin Ulvi’nin omuzunda kırık olduğunu ancak taburcu edildiğini söyledi.

Durumu hala kritik

Polis memuru, Volkan’ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak başına aldığı darbeden dolayı durumunun halen kritik olduğunu, doktorun her an yoğun bakıma tekrar alınabileceğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinde kazadan önce bir barda olduğunu söylediğini, ayrıca neye çarptığını görmediğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının yanındaki şahısların tespit edilerek, ifadelerinin alınacağını, gittikleri eğlence mekanının kamera görüntülerinin temin edilerek, inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.