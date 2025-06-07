Kurbanı kesemedi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir marketin önünde bulunan hintkeneviri türü uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen Necati Bal önceki gün tutuklandı. Bal dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi ilaçlar, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile şırınga bulunarak emare alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Necati Bal’ın Girne’de meydana gelen” İlaç ve Eczacılık yasasına aykırı hareket ve kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 2 Haziran 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir marketin giriş kapısı önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından içerisinde bir gram ağırlığında içime hazır hintkeneviri türü uyuşturucunun olduğu sigara paketi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, incelenen kamera görüntülerinde sigara paketinin Ceyda Nur Kiraz tarafından düşürüldüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Kiraz’ın tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Necati Bal’ın da tutuklandığını ve işlediği suçu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Hassas teraziyle yemeklerini tartıyormuş!

Polis memuru, zanlı Necati Bal’ın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yetkili makamdan izinsiz 10 adet Proton Labs marka Steroid ilaçlar ile ikametgahın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şırınga enjektör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında bulunan ilaçların kendisine ait olduğunu Türkiye’den getirdiğini, hassas terazi için ise yemeklerini tartmak için kullandığını söylediğini açıkladı. Polis, şırınga enjektör için ise Steroid ilaçlarını onunla kullandığının bilgisini verdiğini kaydetti.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemelerde ise mesele ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan Ceyda Nur Kiraz ile görüşmelerinin ve yazışmalarının olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, incelenmesi devam eden kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının evinde bulunan emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analiz edilmesi gerektiğinden zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025, 01:30