Resmi uçuşlara hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hedeflerine ulaşma kararlılığını vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı’na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.” dedi.

Erdoğan, açılışı yapılan Ankara Havalimanı bağlantı yolları ve havalimanı düzenlemelerinin başkent ve ülke için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, yatırımların Türkiye’nin havacılık altyapısına katkı sunduğunu ifade etti. Başkent Ankara’nın 25 ilçesine selamlarını ileten Erdoğan, eserin ülke, millet ve havacılık sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasında Türkiye’nin 2026 yılı hedeflerine de değinen Erdoğan, bu yılın “zirveler yılı” olacağını söyleyerek, farklı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını hatırlattı. İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu’ndan başlayarak, Uluslararası Uzay Kongresi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı gibi önemli etkinliklere dikkat çekti. Ayrıca 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi’nin Ankara’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğinde giderek daha fazla merkez haline geldiğini vurgulayarak, başkent Ankara’nın da bu süreçte önemli bir konum kazandığını ifade etti.

Havalimanı kullanım verilerine de değinen Erdoğan, bayram tatili süresince Türkiye genelinde 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 7 milyon 618 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Esenboğa Havalimanı’nın ise 2 bin 557 uçak trafiği ve 382 bin yolcu ile Türkiye’nin en yoğun 4’üncü havalimanı olduğunu aktardı.

Erdoğan, açılışı yapılan bağlantı yollarının 12,5 kilometre uzunluğunda olduğunu, NATO Zirvesi’ne katılacak heyetlerin doğrudan ulaşımının bu hat üzerinden sağlanacağını belirtti. Projenin 230 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden Erdoğan, emeği geçenleri tebrik etti.

Törenden notlar

Erdoğan'ın uçağı, Ankara Havalimanı'nda su takı töreniyle karşılandı.

Erdoğan'ın konuşmasından önce, sırasıyla Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının yapım çalışmalarını anlatan bir belgesel ve Ankara Havalimanı animasyon gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Erdoğan, okunan duanın ardından Ankara Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi, törene katılanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

