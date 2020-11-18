Henüz 21 yaşındaydı

Güzelyurt’ta Terminal bölgesinde yaşadığı Tamer Şeker Apartmanın en üst katından düşen 21 yaşındaki Alperen Avcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz netlik kazanmazken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi: " saat 11.20 sıralarında, Güzelyurt'a Terminal Bölgesinde, Güzelyurt'ta sakin Alperen Avcı (E-21), Tamer Şeker Apartmanın en üst katından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı atlaması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Alperen Avcı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”