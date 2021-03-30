7 günde 44 kaza, 13 yaralı, 1 ölü

KKTC'de son bir haftada meydana gelen 44 trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik bültenine göre; dönem içerisindeki kazalardan 16’sı süratli araç kullanmak; 10’u dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 6’sı da diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 571 bin 475 TL olarak kaydedilirken, kazaların 19’unun Lefkoşa, 11’inin Gazimağusa, 8’inin Girne, 3’ünün Güzelyurt, 3’ünün de İskele’de olduğu belirtildi.

Öte yandan, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3536 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 391 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle:

Sürat (117), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (17), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (51), s/ehliyetsiz araç kullanmak (11), alkollü araç kullanmak (4), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (49), trafik levha ve işaretlerine uymamak (29), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (11), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (21), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (1), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 71 diğer trafik suçları.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:46