Ekipler seferber oldu

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde dün sabahın ilk saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, saat 01.30 sıralarında çıkan yangına, Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteği ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölyesi, ofisleri ve Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antrepo ve çatısı zarar gördü.

Nedeni belirsiz

Sırdaş Mobilya’nın sahibi Ahmet Kasapoğluları, gece yarısı merkez binasında saat 01.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Ahmet Kasapoğluları, yangının kontrol altına alındığı ancak fabrikanın kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi ve ofis binasından bir süre hizmet veremeyeceklerini duyurdu.

Ahmet Kasapoğluları’nın açıklaması şöyle:

“Ofis binamız yandığından dolayı bir süre hizmet veremeyeceğiz. Müşterilerimize veya siparişi olan müşterilerimize ulaşabileceğimiz şuan irtibat veya benzeri bilgilere hakim değiliz. Kısa sürede toparlayıp konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Başla ve canla yangına müdahale eden itfaiye birimimize ve sivil savunma teşkilatımıza teşekkürü borç biliriz.

Zarar gören fabrikamız demir atölyesi ve baza üretimidir diğer tüm üretim fabrikalarımız ayrı yerde olup faaliyetler bir veya 2 gün içinde devam edecektir.

