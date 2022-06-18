Çantasından 500 bin Euro çıktı  

Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs üçgeninde yürütülen kara para faaliyetleri mali polisin önceki gün gerçekleştirdiği Kurye Operasyonu’yla ortaya çıkarıldı.

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, KKTC’ye 500 bin Euro getiren Ukraynalı kurye Oleksandra Suprun' u Ercan Havalimanı’nda yakaladı.

Zanlının sırt çantasında getirdiği 500 bin Euro’ya el konulurken, yapılan soruşturma sonucu 2022 yılı Nisan ayı içerisinde 2 ayrı seferde toplam 350 bin Euro daha getirdiği belirlendi.

Zanlının getirdiği paraları güneye götürdüğü düşünülürken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polise ihbar yapıldı

Duruşmada detayları aktaran polis, kuryeler tarafından yüksek miktarlarda nakit paraların sırt çantaları içerisinde KKTC’ye getirileceğine dair ihbar aldıklarını söyledi

Polis, 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Yunanistan’dan İstanbul’a oradan da KKTC’ye gelen Oleksandra Suprun' un Ercan Havalimanında gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan aramada 500 bin Euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi.

2 kez daha para getirdi

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının ülkeye 1 Nisan 2022 tarihinde 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 1 Nisan’da KKTC’ye getirmiş olduğu parayla ile ilgili verdiği sözlü beyanında tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığını, Lefkoşa’da bilmediği bir ofise gittiklerini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, 23 Nisan’da getirilen parayı ise Lefkoşa’da bir evde tanımadığı birine parayı teslim ettiğini iddia ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait nakit beyan formunun incelendiğini; 30 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul- Atina-Larnaka seferiyle güneye 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

İlk işi güneye gitmek oldu

Polis, zanlının paraları KKTC’ ye getirdiği tarihlerde Ercan Havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve ardından aynı gün içerisinde ülkeye dönerek adadan ayrıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının getirdiği paraları KKTC üzerinden Güney'e götürdüğüne inanıldığını belirtti.

Para devlete kaldı

Polis, zanlının sırt çantası içerisinde bulunan 500 bin Euro’nun emare olarak alındığını ve Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı.

Polis, yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda zanlının ülkeye getirdiği para meblağının artacağına inanıldığını belirtti.

Teslimatı kim aldı?

Polis, soruşturma kapsamında birçok kamera görüntüsünün inceleneceğini, Türkiye Cumhuriyeti dahil birçok yer ile yazışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının hem Nisan ayında hem de 16 Haziran’da tarihinde getirmiş olduğu toplam paraları kime teslim ettiğine veya edeceğine dair araştırma yapıldığını açıkladı.

Polis, ilk aşamada mesele ile bağlantısı olduğunu inanılan bir şahsın arandığını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.