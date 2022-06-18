Balistik rapor çıkmadı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda gerçekleştirilen operasyonda içerisinde bulundukları araçta silah ve uyuşturucu bulunan Özcan Hangün ile Babajan Hudayberdiev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Özcan Hangün’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan cam pipo ile öğütücü, demir muşka ve göz yaşartıcı sprey bulunduğu belirtildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Babajan Hudayberdiev’in tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildiği ifade edildi.

Haklarında 4 ayrı suçlamayla soruşturma yürütülen zanlılar hakkında ek süre talep edildi.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda bulunan silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yapan polis, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyreden Özcan Hangün’ün aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapıldığını; Özcan Hangün’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile öğütücü, demir muşka ve göz yaşartıcı sprey bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan Babajan Hudayberdiev’in tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, Özcan Hangün’ün gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında ‘Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf, tecavüzkâr alet taşıma ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

