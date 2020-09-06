İkisi de tutuklandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs plakalı aracını Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye getirdiği ve söz konusu aracı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Şimşek Hurda” isimli işyerine 3 bin TL karşılığında sattığı tespit edilen 43 yaşındaki Barış Gül ile zanlıya yardım ettiği ileri sürülen Eray Özvurulmuş polis tarafından gözaltına alınarak dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu aracın kanunsuz olarak satışını gizlemek maksadıyla 51 yaşındaki Eray Özvurulmuş tarafından düzenlenen evrakı Barış Gül, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda görevli gümrük memuruna verdi.

Olayın açığa çıkmasının ardından Barış Gül ve Eray Özvurulmuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.



Sunalp, zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş’un “Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.Sunalp, zanlı Barış Gül’ün 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye getirdiğini ve söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti. Zanlı Eray Özvurulmuş’un ise Lefkoşa’da bulunan Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sunalp, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek Barış Gül’e verdiğini ifade etti.Sunalp, Barış Gül’ün aynı gün tasarrufunda bulundurduğu sahte evrakı Metehan Kara Kapısı gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğüne işaret ederek, söz konusu aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

İkisi de gönüllü ifade verdi

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Sunalp, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi. Sunalp, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimalleri olması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.